Trapani: Galluffo nuovo presidente dell’Ordine degli Avvocati

L’avvocato Vito Galluffo è il nuovo presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trapani. Un riconoscimento prestigioso per il professionista trapanese, tra i più noti penalisti del territorio. “Ringrazio il Consiglio dell’Ordine per avermi voluto e votato – commenta Galluffo – quale Presidente del COA di Trapani e dato l’onore di rappresentare gli 800, circa, iscritti. In un momento così tragicamente difficile per il “Paese” tutto, la Giustizia, in particolare, sta vivendo e subisce un inammissibile rigurgito giustizialistico. L’Avvocatura è e resta l’ultimo baluardo a presidio e difesa della osservanza dei Principi Costituzionali e del rispetto delle Norme Processuali tutte. La Sua voce dovrà essere, e sarà, ascoltata e non sentita, come purtroppo assai spesso accade. Assieme al Consiglio dell’Ordine saremo vigili ed impegnati a tutelare, in tutte le sedi Istituzionali e non, i diritti e la dignità degli Avvocati, ma, nel contempo, attenzioneremo il rispetto dei loro doveri, senza compiacenze. Saremo, in un tutt’uno, coprotagonisti nel “Pianeta Giustizia” paritariamente agli altri attori, senza sudditanza alcuna. A tutti, quindi, chiediamo e sollecitiamo maggiore rigore morale e professionale, compostezza e solidarietà, vicinanza ai giovani, consapevolezza soprattutto della nobile funzione svolta”.