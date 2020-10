Questo week end torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora

Lancette indietro di un’ora, dalle 3 alle 2, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Torna, infatti, l’ora solare e potremo dormire un’ora in più ma perderemo 60 minuti di luce al pomeriggio, che guadagneremo però la mattina.

L’ora solare resterà attiva fino all’ultimo weekend del mese di marzo – tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021 – quando torneremo a spostare in avanti le lancette. Poi occorrerà attendere aprile per sapere se il 2021 decreterà o meno la fine del cambio dell’ora, in vita da 54 anni, così come previsto da una proposta di abolizione del cambio dell’ora: quasi 5 milioni di cittadini dell’Unione Europea infatti, hanno risposto a una consultazione, promossa a tale scopo dai Paesi nord-europei, capeggiati da Polonia e Finlandia. A esprimersi favorevolmente è stato il 76% dei votanti.