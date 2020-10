Coronavirus: quasi 20 mila positivi in più in Italia. In Sicilia 730 nuovi casi

Quel che si temeva nei giorni scorsi si è puntualmente verificato, probabilmente con qualche giorno di anticipo. I contagi in Italia sono cresciuti in maniera vorticosa nel giro di una settimana, raggiungendo il livello record di 19.143 positivi, con 91 decessi nelle ultime 24 ore. Dando un’occhiata alle ultime settimane, emerge un aumento esponenziale: il 2 ottobre erano 2500 i nuovi contagi giornalieri, il 9 ottobre poco più di 5 mila, il 16 circa 10 mila. Dopo una settimana sono di fatto raddoppiati.

Quasi 5 mila i nuovi positivi in Lombardia, mentre anche Piemonte e Campania sfondano i 2 mila contagi giornalieri.

In crescita il numero di positivi anche in Sicilia (+730) e dei decessi, che con gli ultimi 11 raggiunge quota 408. Sono 682 i pazienti sottoposti a ricoveri ospedalieri, con il dato delle terapie intensive nell’isola che continua a salire in misura inquietante, raggiungendo gli 89 casi. Gli attuali positivi in Sicilia sono dunque 9.136.

Dai dati diffusi dal Ministero della Salute e rielaborati dal Dipartimento della Protezione Civile emerge la seguente ripartizione territoriale dei nuovi contagiati: Trapani + 77, Palermo +204, Agrigento +26, Caltanissetta +26, Catania +188, Ragusa +117, Siracusa +11, Enna +7, Messina +74.