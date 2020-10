Conferenza sindaci Covid, Venuti: “Salemi coinvolta, ecco le criticità”

“Bene la convocazione di una conferenza dei sindaci per affrontare i nodi del contrasto al coronavirus in provincia di Trapani, peccato che sia stato dimenticato il ruolo di Salemi e del suo ospedale in questo contesto. Abbiamo comunque espresso le nostre valutazioni ed evidenziato quelle che, a nostro avviso, sono alcune criticità in una nota inviata al Tavolo dei sindaci, al sindaco di Trapani che ha convocato la riunione e all’assessorato regionale alla Salute”. Lo afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, in merito alla conferenza dei sindaci del trapanese alla quale è prevista anche la partecipazione dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. Alla riunione sono stati invitati i sindaci delle città di Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano e Alcamo, in quanto sedi di ospedale, per esprimere la propria posizione sulle misure messe in campo per il contrasto al Covid-19.



Venuti nella nota ha messo nero su bianco le criticità riguardanti l’ospedale di Salemi, che nei giorni scorsi è stato pienamente coinvolto nel piano anti-coronavirus dell’assessorato con la realizzazione di 15 posti letto per pazienti Covid. “La nostra struttura è sede ospedaliera a pieno titolo e sta contribuendo alla lotta contro il virus – spiega il sindaco di Salemi -, per questo motivo ho ritenuto corretto esprimere le nostre valutazioni e farle pervenire alla riunione dei sindaci dal momento che il Comune è l’unico ente deputato a rappresentare le istanze del territorio. Nel documento abbiamo evidenziato alcune criticità riguardanti il reparto Covid dell’ospedale, come i trasferimenti di personale dai reparti ordinari, sottolineando il rischio che possa essere pregiudicata la continuità dei servizi resi e possano essere compromessi i livelli di assistenza da garantire, invece, a tutti i pazienti, specie a quelli allo stato terminale assistiti presso l’Hospice”.