Liceo Pascasino Marsala: tornano i corsi di giornalismo con l’alternanza Scuola-Lavoro e il Pascanews

Dopo una lunga pausa durata 8 mesi, i giovani studenti del Liceo Pascasino di Marsala, sono tornati ad incontrarsi attraverso il Web, ovvero usufruendo della piattaforma interattiva messa a disposizione dalla stessa scuola. Emozioni e tanta voglia di ricominciare, nonostante l’incontro sia avvenuto tramite lo schermo di un computer o di un telefonino per mantenere la “distanza di sicurezza”. Con entusiasmo, hanno coniato il motto “Distanti ma Uniti” che ha suggellato la prima foto scattata dagli studenti a fine incontro. Al tempo del Covid, con l’emergenza ancora prepotentemente in corso, tutto deve essere ripensato ed adattato alle nuove esigenze che impongono il rispetto delle normative anti-contagio. I corsi di giornalismo previsti per alcune classi che accumulano i crediti formativi partecipando all’alternanza Scuola Lavoro, si erano bruscamente interrotti lo scorso Febbraio a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza Covid che già in quel periodo stava delineando, a livello nazionale, tutta la sua pericolosità.

I giovani studenti che avevano scelto di seguire questi corsi, nei mesi precedenti, si erano cimentati nella creazione di articoli su svariati argomenti di attualità dimostrando sensibilità e preparazione. I corsi di alternanza Scuola Lavoro prevedevano anche la partecipazione dei giovani alunni del Liceo Pascasino di Marsala all’interno della nostra redazione, assistendo, in diretta, all’impaginazione del nostro giornale cartaceo, il seguitissimo Marsala C’è. A loro erano state infatti affidate le pagine del “Pascanews” il primo giornale scolastico interattivo fortemente voluto dalla Dirigente Anna Maria Angileri

Anna Maria Angileri

da sempre interessata alla formazione e alle tecniche innovative da sperimentare con i “suoi” alunni, giovani promesse che possono, da sempre, contare su progetti di ampio respiro formativo e culturale.

Grazie anche al lavoro delle insegnanti Gabriella Messina, Tutor della classe, Antonella Tantaro Tutor Alternanza e Loredana Anselmi, docente della classe quinta, Responsabile dell’Orientamento, è possibile realizzare un progetto scolastico così importante per la crescita intellettuale degli studenti.

Tiziana Sferruggia