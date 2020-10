Coronavirus nel trapanese: i casi salgono a 634. Su 240 tamponi, +52

Sale a 634 il numero dei positivi in provincia di Trapani registrati nelle ultime 24 ore al netto di decessi e guarigioni. Il giorno precedente erano 582, quindi il numero è cresciuto di 52 unità.

Questa la ripartizione tra i 24 Comuni della provincia: Alcamo 126, Buseto Palizzolo 6, Calatafimi Segesta 8, Campobello di Mazara 8, Castellammare del Golfo 15, Castelvetrano 93, Custonaci 12, Erice 37, Favignana 8, Gibellina 1, Marsala 77, Mazara del Vallo 43, Paceco 5, Pantelleria 2, Partanna 3, Poggioreale 0, Salaparuta 7, Salemi 31, Santa Ninfa 2, Trapani 121, Valderice 22, Vita 2, San Vito Lo Capo 4, Petrosino 1.

Stabile il numero dei decessi (23), così come quello dei ricoveri, che sono 29, più 4 in terapia intensiva. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 240, mentre i test per ricerca antigene sono 648.