Birgi: aperte le vendite dei nuovi voli Albastar per Brindisi, Napoli e Parma

La compagnia aerea Albastar comunica di aver aperto le vendite dei voli verso tre nuove rotte aggiudicate al vettore, correlate al Bando di Continuità territoriale dall’Aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi, che saranno operati dal prossimo 1 novembre.

Le destinazioni servite sono Brindisi, Napoli e Parma, che si aggiungono alla programmazione di linea che il vettore ha già in partenza da Trapani Birgi, ovvero Roma, Milano Malpensa e Cuneo.

I voli sono già acquistabili sul sito www.albastar.es. Per informazioni e prenotazioni, il call center risponde al numero +39 095 311 503, mail callcenter@albastar.es.

I voli saranno acquistabili a breve su tutti i principali GDS e la programmazione è pubblicata fino al termine della Stagione IATA Winter 20-21.

A brevissimo seguirà la pubblicazione della programmazione IATA Summer 2021.

Il collegamento Trapani-Brindisi (e viceversa) è previsto due volte a settimana, a partire dal 3 novembre. Partenza da Birgi martedì alle 15 e sabato alle 9, da Brindisi il martedì alle 17.10 e il sabato alle 11.10. Un collegamento settimanale, invece, con Napoli, fissato il martedì alle 11.05 dal capoluogo campano a Birgi e con il percorso inverso (da Birgi a Capodichino) alle 12.55 della stessa giornata.

Si concentrano nel week end i due collegamenti con Parma: il venerdì, partenza da Birgi alle 13.10 e dall’aeroporto emiliano alle 15.35; la domenica si vola dal “Vincenzo Florio” verso l’Emilia alle 13.10 e in direzione opposta (da Parma a Birgi) alle 15.35.

Le tariffe residenti (tra 50 e 60 euro a tratta per ogni volo), correlate alla continuità territoriale, sono totalmente rimborsabili. Esse includono un bagaglio in stiva fino a 27 chilogrammi, un bagaglio a mano di 7 chilogrammi e un articolo aggiuntivo di piccole dimensioni come borsa da donna/zainetto. Permettono il cambio nome e data senza penali e il check-in gratuito fino a 25 ore prima della partenza del volo o in alternativa in aeroporto fino a 45 minuti prima della partenza.

Un’ulteriore riduzione del 10% sulle tariffe è applicabile per gli studenti universitari, i bambini al di sotto di 12 anni, gli anziani e gli invalidi.

La compagnia fa sapere che su tutti i voli è offerto gratuitamente un servizio snack per tutti i passeggeri.