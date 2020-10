La meta più ambita per le vacanze di Natale 2020 è la Sicilia: ecco perché

L’agenzia Nazionale del Turismo, ENIT, ha svolto una ricerca su un campione di circa quattromila italiani, per fare il punto sul turismo nel Belpaese nell’anno dell’emergenza sanitaria. Dalla ricerca sono emersi questi dati: d’estate gli italiani sono andati in vacanza soprattutto a luglio e ad agosto e hanno preferito il turismo di prossimità, ovvero le località turistiche vicino a casa, raggiungibili anche in auto.

Le vacanze estive si sono svolte soprattutto in famiglia, mentre ha viaggiato con gli amici solo il 7% degli italiani. Ma dalla ricerca è emerso un altro dato interessante. Le vacanze italiane cominciate tra luglio e agosto si prolungheranno per tutto l’autunno, fino ad arrivare alle vacanze di Natale. Il 58% degli italiani, infatti, ha detto di voler andare in vacanza in autunno o nel periodo natalizio. Ed è interessante anche la scelta del luogo di vacanza tra autunno e inverno: su tutti, vince la Sicilia.

Ci siamo chiesti perché la stragrande maggioranza delle persone intervistate vorrebbe andare in Sicilia in vacanza, e ci siamo dati più di una risposta. Infatti, se da una parte ci sono senz’altro le meraviglie di una terra e di una natura in parte ancora selvagge, con il mare dalle acque cristalline che si confonde col cielo blu anche d’inverno, con i panorami mozzafiato e le temperature miti anche quando altrove si gela, dall’altra il motivo è un altro. Secondo l’ultimo rapporto stilato da Fondazione Migrantes, la Sicilia è la prima regione in Italia per emigrazione. Più di 85mila persona hanno lasciato la Sicilia negli ultimi cinque anni per trasferirsi altrove, solo nel 2019 le persone emigrate sono state 12mila. Da questi dati si capisce perché la Sicilia sia la regione più ambita per le vacanze: non è solo questione di bellezze naturali o di buon cibo, ma anche di radici. Poi si sa che i siciliani sono passionali per natura, per cui è normale che, in un periodo così particolare dal punto di vista emotivo come il Natale, le persone vogliano tornare a casa, nella propria terra, per riabbracciare la propria famiglia d’origine.

Che si vada in Sicilia per motivi di cuore o per vacanza, ci sono tantissimi luoghi da visitare, attività da fare e prelibatezze da assaggiare. Per organizzare al meglio i viaggi di natale 2020 in Sicilia basta cavalcare l’onda della tendenza in crescita nell’ultimo anno: prenotare online attraverso piattaforme o siti web di agenzie di viaggio e tour operator sicure, trasparenti e affidabili. Tra i tour operator più affidabili online si può certamente menzionare Tramundi, che propone una grande varietà di tour organizzati in Sicilia per il Natale. Ad esempio il tour che parte da Catania e prosegue con una camminata sull’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa e patrimonio dell’umanità, da cui si gode di uno spettacolo unico e meraviglioso: un colpo d’occhio sulla Calabria e sulle isole Eolie. La tappa successiva del tour è Siracusa, a seguire Ortigia e Noto, due perle dell’isola di cui ci si innamora. Non può mancare una visita a Taormina, la città più trendy della Sicilia, con un panorama mozzafiato sul golfo di Naxos. Si prosegue verso Cefalù, la cui bellezza lascia senza fiato chiunque la sfiori con lo sguardo. Quindi si visitano Monreale e Palermo, dove si saluterà il nuovo anno con il cenone tradizionale siculo. Il secondo tour parte invece dal capoluogo siculo, Palermo, per proseguire poi con Monreale, Agrigento, Piazza Armerina e Caltagirone. Visitando la Valle dei Templi, la Villa Romana che è patrimonio UNESCO, le meraviglie di ceramica a Caltagirone, la vacanza in Sicilia si trasformerà in un’esperienza indimenticabile!