Coronavirus: oltre 15 mila nuovi contagi in Italia, 562 casi in più in Sicilia

Condividi su:

Impennata di contagi in Italia: nelle ultime 24 ore si sono infatti registrati 15.199 contagi, con ben 127 decessi. Il dato più alto degli ultimi mesi, a testimonianza di un’escalation sempre più preoccupante che, verosimilmente, indurrà il Governo e le Regioni a nuove, dolorose riflessioni sulle misure di contenimento del contagio finora previste. Oltre 177 mila i tamponi effettuati. La Lombardia sembra tornata nell’incubo dei mesi scorsi, con oltre 4 mila nuovi contagi. A seguire Piemonte (+1.799), Campania (+1.760), Veneto (+1.422) e Lazio (+1.219). In Sicilia i nuovi casi sono 562, con 11 decessi e 198 guarigioni nelle ultime 24 ore. I ricoverati salgono a 648, con 83 in terapia intensiva. Sono, invece, 7.202 i soggetti in isolamento domiciliare. Nuovo boom di contagi a Palermo (+192) e a Catania (+170). Condividi su: