Due trapanesi nel cast di “Anna”, la serie tv di Ammaniti

La Provincia di Trapani è stato uno degli scenari “apocalittici” in cui è stata ambientata “Anna”, la serie tv che andrà in onda su Sky e Now Tv nel 2021, scritta e diretta da Nicolò Ammaniti e tratta dal suo libro omonimo.

E tra le comparse e il cast di attori, tanti sono proprio di questa Provincia. Uno dei protagonisti è Astor, fratellino rapino di Anna, interpretato dal trapanese Alessandro Pecorella di soli 9 anni. L’antagonista di Anna, Angelica, avrà il volto di un’altra trapanese, Matilde Sofia Fazio, di 12 anni. Quest’ultima ha già alle spalle le apparizioni tv in “La mafia uccide solo d’estate”, la serie tratta dal film di Pif e nel film “Uno per tutti” di Mimmo Calopresti. Matilde vive a Napoli e frequenta l’Accademia di Ballo del Teatro San Carlo.

GUARDA IL TRAILER:

https://www.facebook.com/watch/?v=622991338380742

La fiction è girata in Sicilia tra Messina, Santa Teresa Di Riva, Gibellina, Salemi e Santa Ninfa. “Anna” è un racconto distopico ambientato in un mondo devastato da un virus, in cui in cui gli esseri umani vivono solo quattordici anni. Anna è una ragazzina cocciuta e coraggiosa che parte alla ricerca del fratellino rapito. Fra i grandi spazi deserti di un’isola – la Sicilia – riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove.