Grillo interviene su ospedale, pista e casa dell’acqua: “Lavoriamo uniti senza contrapposizioni”. IL VIDEO

Con video diffuso sulla pagina istituzionale Facebook Città di Marsala, il sindaco Massimo Grillo interviene sui temi caldi delle prime settimane da primo cittadino. In primis la situazione del Covid Hospital “Paolo Borsellino”, tornato nuovamente alla fruizione delle persone affette da Coronavirus, poi la chiusura della casetta dell’acqua e infine il doppio senso – poi ripristinato nuovamente a senso unico – del litorale Stagnone, in vista del completamento della pista ciclabile.

IL VIDEO:

IL SINDACO MASSIMO GRILLO INTERVIENE SU EMERGENZA COVID, CASA DELL'ACQUA E PISTA CICLOPEDONALE: “LAVORIAMO ASSIEME PER… Publiée par Città di Marsala – Pagina Istituzionale sur Mardi 20 octobre 2020

“Prendo atto in questi giorni che c’è una campagna elettorale che continua con un clima da tifoseria, creando rabbia e rancori che noi vogliamo superare – afferma Grillo nel video rivolgendosi ai cittadini ma soprattutto ai diretti rivali politici -. E’ un tempo difficile che vuole unità. Ho chiesto di lavorare unitariamente senza divisione tra maggioranza e opposizione“.

Per l’emergenza Covid “… stiamo chiedendo ai sindaci della Provincia di non fare guerre fratricide, servono 200 posti letto e allora il primo punto è quello di convocare la Conferenza dei sindaci e l’ho ottenuta assieme all’assessore regionale alla Salute. Ho ottenuto di tenere aperto il Pronto Soccorso, perchè oggi ci sono emergenze che in lockdown non c’erano, come gli incidenti stradali. Per cui il “Borsellino” non sarà completamente Covid. Chiediamo una serie di controlli del territorio, tra coscienza civica a partire dalle scuole e contrasto dei comportamenti irresponsabili, chiedendo anche la collaborazione degli esercenti commerciali”, afferma il sindaco che poi continua: “Nel rinnovare l’appello alla cittadinanza a seguire le regole che tutti ormai conosciamo, indossare la mascherina, tenera la distanza di sicurezza e igienizzare le mani, promuoveremo una compagna di comunicazione per invitare tutti a scaricare l’App Immuni. Contestualmente, contrasteremo gli irresponsabili facendo affidamento sulla collaborazione di cittadini, scuole, operatori economici ed ovviamente delle Forze dell’Ordine. A breve incontreremo titolari di wine bar, pub, ristoranti, luoghi di ritrovo serale, ecc. per trovare assieme soluzioni ed evitare così disagi per lunghi periodi a tutta la comunità marsalese”.

Sulla pista ciclabile: “In relazione a questo progetto, sono allo studio soluzioni idonee a conciliare al meglio sicurezza ed efficienza della viabilità. I lavori continuano come da programma. Nessuno li ha mai fermati né intende farlo, e francamente dispiace il sensazionalismo spicciolo con cui alcuni si ostinano a discutere il tema. A mio modo di vedere, è doverosa la ricerca – che avrebbe dovuto essere fatta in via preliminare e quindi prima della presentazione del progetto – di percorsi alternativi di collegamento con la Strada Provinciale che evitino ai residenti di dover percorrere quotidianamente diversi chilometri in più. Probabilmente la fretta di avviare i lavori in piena campagna elettorale è stata tale da spingere la vecchia amministrazione a trascurare gli aspetti di viabilità complessiva che potrebbero rendere l’opera ancora più funzionale”.

In pratica, per il sindaco Grillo la pista ciclopedonale lungo lo Stagnone è un progetto che va avanti e che, nondimeno, richiede un approfondimento in tema di viabilità complessiva del versante lagunare in cui verrà realizzata. “In più – aggiunge Grillo – le precedenti Amministrazioni erano a conoscenza di uno studio preliminare che, se fosse stato tenuto nelle dovuta considerazione, avrebbe consentito di allargare la pista verso la parte demaniale. Ciò avrebbe permesso la convivenza della stessa pista con il doppio senso di circolazione ma, purtroppo, non è stato fatto, probabilmente perché avrebbe richiesto più tempo. A questo punto, a lavori iniziati, ciò che questa amministrazione può fare è apportare migliorie che, non alterando il progetto, permettano di giungere ad un esito che sia il migliore possibile. Nessuna confusione, nessuna pressione quindi per il cambio dei sensi di marcia che si sono succeduti e che si avvicenderanno. Sono dettati dall’esigenza di continuare i lavori. Dispiace prendere atto che nel periodo invernale, purtroppo, saremo costretti a mantenere il senso unico”.

In sindaco Grillo continua affermando che “… il confronto e l’approfondimento su ogni tematica cruciale per la città sarà il metodo che seguiremo. E sarà così anche per l’altra pista ciclabile programmata sul versante sud, perchè è impensabile scaricare interamente il traffico dalla Florio ai Lidi e viceversa sulla via Vecchia Mazara, il cui pessimo stato è noto a tutti. In definitiva – conclude il sindaco Grillo – come sostenuto dagli uffici comunali che si occupano della mobilità urbana, nell’uno e nell’altro caso i problemi di sicurezza e di fluidità della circolazione non sono cosa di poco conto. Occorre affrontarli preliminarmente e seriamente per trovare soluzioni”.

Per quanto riguarda la chiusura della casetta dell’acqua, Massimo Grillo dice chiaramente che c’è una direttiva dell’Istituto Superiore della Sanità che invita in tutta Italia da mesi a sospendere il servizio causa contagi. “Lo ha fatto emanando il Rapporto 10 – specifica il sindaco -, in cui si capisce che i rischi superano i benefici del servizio. Mettiamo da parte l’aggressione immotivata, cerchiamo un confronto ragionevole. E’ finita la campagna elettorale, è finito il tempo delle contrapposizioni, inauguriamo la fase politica e amministrativa del lavorare insieme”.