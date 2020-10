Coronavirus: birre invendute offerte gratuitamente da un birrificio

Il lockdown dovuto alla grande pandemia di Coronavirus in tutto il mondo, ha di certo sconvolto le nostre vite e tantissime attività economiche. Tra queste sicuramente i pub ed i numerosi locali dove ci si riuniva a bere qualcosa con gli amici, magari la sera, dopo un’intensa giornata di lavoro.

Accade così che una fabbrica di birra in Germania, la Willinger, non avendo più modo di distribuire la bevanda ai numerosi locali che forniva prima dell’emergenza, ha deciso di regalare 2600 litri di birra chiara e scura.

L’omaggio si è rivelato un vero proprio successo, con decine di persone che si sono messe pazientemente in fila fuori dal birrificio, indossando le dovute precauzioni per evitare il contagio e attenendosi all’ormai famoso distanziamento sociale.

Per evitare esagerazioni, la fabbrica di birra ha previsto un massimo di tre bottiglie per ogni persona. E’ una bella notizia per gli abitanti locali, provati come tutti da un periodo non proprio roseo. Il mercato della birra, infatti, come tanti altri settori sta attraversando un difficile momento e, persino il più grande festival della birra al mondo, l’Oktoberfest, è stato annullato nel 2020.