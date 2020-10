Inizia lo sciopero dei lavoratori di “Fortè”. Chiusi i punti vendita

Prima giornata di sciopero dei lavoratori del gruppo Meridi presente a Marsala con due punti vendita del marchio “Fortè“. L’unione sindacale italiana che rappresenta i lavoratori che lo scorso 18 maggio erano in stato di agitazione ha proclamato uno sciopero che riguarda tutti i punti vendita in Sicilia.

Lo sciopero si articola in una astensione nella giornata di oggi alla quale hanno partecipato tutti i lavoratori del supermercato del centro di Marsala e quelli di Strasatti, seguiranno due altre giornate di sciopero lunedì 19 e martedì 20 con concentrazione a Palermo e volantinaggio.

“Da diversi mesi non percepiamo lo stipendio malgrado la società sia sotto il controllo del Tribunale che ha provveduto a nominare i commissari – ci ha detti il sindacalista Pietro Campo -. Abbiamo molta preoccupazione per il futuro lavorativo dei circa 200 dipendenti. La gestione commissariale ha disatteso ogni nostra rivendicazione. Intendiamo denunciare a tutte le Istituzioni pubbliche il forte disagio in cui ci troviamo”. Il sindacato fa sapere di essere disponibile a ricercare soluzioni condivise, altrimenti le azioni di lotta proseguiranno