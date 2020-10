Covid: in Sicilia 366 casi, in Italia oltre 7mila ma è record di tamponi

Per il quarto giorno consecutivo è record di casi di Coronavirus in Sicilia: 366 nelle ultime 24 ore. I ricoveri in più di ieri sono 26, 21 in regime ordinaria e 5 in terapia intensiva e due le vittime (a San Cipirello e Niscemi).

Salgono a 5.187 gli attuali positivi, 496 sono i soggetti ricoverati in ospedale con un incremento di 26 ricoveri rispetto a ieri, 4.691 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 7.021. I guariti sono 54.

In Italia è boom di contagi, in 24 ore sono 7.332 (ieri erano 5.901), ampiamente superato dunque il record raggiunto il 21 marzo di 6.657 casi. I tamponi in un giorno sono stati 152.196, 40mila più di ieri.

In lieve aumento i decessi, 43 oggi contro i 41 di ieri (36.289 in totale). Impennata dei ricoveri in regime ordinario, 394 in più (ieri 255), per un totale di 5.470, mentre frena la crescita delle terapie intensive, oggi 25 in più contro il +62 di ieri (sono ora 539 in tutto).