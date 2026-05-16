Al Museo Lilibeo “Finestre sull’Africa”, Salvatore Inguì protagonista

Domenica 17 maggio, alle ore 18.30, nella sala conferenze ‘Maria Luisa Famà’ del Museo Lilibeo, si terrà una interessante iniziativa sotto il segno della interculturalità, che ha contraddistinto la città di Marsala sin dalle sue origini e radici punico romane. L’incontro vedrà protagonista Salvatore Inguì, da sempre impegnato a favore dell’integrazione sociale e culturale, sia nelle sue attività professionali, quale Assistente Sociale all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (Ministero della Giustizia) di Palermo, collaboratore dell’Istituto Centrale per la Formazione del Dipartimento della Giustizia Minorile, Docente di Metodi e tecniche di Servizio Sociale nelle Università di Palermo e Messina, sia quale referente provinciale dell’Associazione ‘Libera’.

Nel corso di questi ultimi 20 anni Salvatore ha effettuato viaggi in diverse parti del continente africano, sempre con finalità umanitarie e solidaristiche. La vicinanza con le popolazioni locali ha affascinato il viaggiatore non solo per la qualità artistica dei manufatti che ha collezionato, ma soprattutto perché questi oggetti raccontano e rappresentano una visione del mondo ed una cultura che negli anni e in diverse occasioni è stata definita primitiva. Attraverso il racconto di questi oggetti è possibile fare un viaggio nei diversi Paesi dell’Africa dove la narrazione consentirà di apprezzare visioni altre del mondo e comprendere che non esiste una cultura egemone ed altre culture subalterne. Introdurranno Anna Occhipinti, direttrice del Parco, e Violetta Isaia, presidente dell’Associazione Amici del Parco archeologico di Marsala.