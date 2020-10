Misure Covid per universitari: già 600 richieste per Yap e voucher

Ad appena un mese e mezzo dal suo lancio, riscuote già grande successo l’iniziativa di Banca popolare Sant’Angelo di offrire, per l’anno accademico 2020/2021, 5mila codici promozionali con voucher da 20 euro ciascuno per l’attivazione gratuita della carta digitale “YAP” di Nexi Payments. Scopo dell’iniziativa è quello di aiutare gli studenti universitari assistiti dall’Ersu Palermo ad affrontare meglio i disagi cui vanno incontro con la ripresa delle attività didattiche in tempo di pandemia. Nel periodo compreso fra il 16 agosto e il 30 settembre scorsi sono già pervenute alla Banca tramite l’Ersu oltre 600 richieste di attivazione dei codici.

In un periodo di grande impegno per incentivare i pagamenti “cashless”, la carta “YAP” è ideale per i giovani: è una prepagata digitale con Iban che, attraverso l’attivazione direttamente dal proprio smartphone in pochi minuti, offre uno strumento innovativo per la ricezione e l’invio di bonifici, per i pagamenti digitali e per lo scambio di denaro fra possessori della stessa carta. L’offerta della Sant’Angelo va incontro alle esigenze dei giovani beneficiari di servizi e borse di studio dell’Ersu Palermo e iscritti all’Università degli studi di Palermo, all’Università Lumsa di Palermo; alle Accademie di Belle Arti di Palermo, “Kandinskij” di Trapani, “Abadir” di San Martino delle Scale e “Michelangelo” di Agrigento; e ai Conservatori di musica “Scarlatti” di Palermo, “Scontrino” di Trapani e “Toscanini” di Ribera.

“L’Ersu con questa iniziativa si apre al territorio e al suo tessuto economico – commenta Giuseppe Di Miceli, presidente dell’Ersu Palermo – con l’intento di creare nuove opportunità che si aggiungono ai servizi e ai benefici già offerti agli studenti assistiti in termini di borse di studio, residenzialità e servizi di ristorazione. Iniziative come questa vanno, quindi, nella direzione di offrire maggiori opportunità agli studenti di università, accademie e conservatori”.

“Questi risultati – spiega Ines Curella, A.d della Banca popolare Sant’Angelo – dimostrano che abbiamo avuto una giusta intuizione: ‘YAP’ è uno strumento innovativo, versatile e molto adatto a dare risposte immediate alle particolari esigenze dei giovani studenti. Ecco perché abbiamo deciso di proporre questo strumento anche al mondo delle associazioni di imprese: vogliamo offrire le stesse opportunità ai figli dei dipendenti delle aziende siciliane, anche loro impegnati nella quotidianità scolastica ad affrontare disagi e a cercare soluzioni per le esigenze più impellenti. A breve chiuderemo i primi accordi”.