Coronavirus: 312 i casi nel trapanese, 3 i deceduti

L’Azienda Sanitaria Provinciale ha reso noto il totale dei positivi: nelle ultime ore sono 312 (ieri 277). Un notevole aumento di casi così distribuiti:

Alcamo 28; Buseto Palizzolo 12; Calatafimi-Segesta 7; Campobello di Mazara 1; Castellammare del Golfo 4; Castelvetrano 21; Custonaci 4; Erice 19; Favignana 1; Gibellina 0; Marsala 38; Mazara del Vallo 18; Paceco 0; Partanna 13; Poggioreale 1; Salaparuta 9; Salemi 54, Santa Ninfa 5; Trapani 53; Valderice 16; Vita 3, San Vito Lo Capo 3; Petrosino 2.

Resta un ricoverato in terapia intensiva, 31 negli altri reparti Covid Hospital, 281 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio. I nuovi guariti sono 4, tre a Salemi e uno a Castelvetrano per un totale di 313. Il totale dei guariti dall’inizio della pandemia è di 281 unità, mentre i decessi salgono a 15, nelle ultime ore si sono registrati 3 morti.

32.570 sono i tamponi effettuati, 10.452 i test sierologici sul personale sanitario e 5.414 quelli per la ricerca di antigene.