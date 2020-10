Lega Marsala: “Finalmente una classe dirigente su cui costruire il futuro e lavorare per il territorio”

“Abbiamo offerto alla città una proposta rivoluzionaria, carica di competenze professionali e supportata da un’unica lista, la Lega, che ha creduto sin dal primo momento alla candidatura del sindaco prof. Giacomo Dugo”. Arriva tempestivo il commento sia del candidato sindaco della Lega Salvini Premier, sia del vice capogruppo a Montecitorio, Alessandro Pagano.

“È più che evidente – affermano – che il tempo a nostra disposizione non è stato sufficiente per far passare il messaggio circa la bontà della proposta che ha destato evidente entusiasmo nell’opinione pubblica, ma che purtroppo non si è evidenziata nella elezione popolare, per una evidente forza muscolare, fatta da nove liste, che ha sostenuto il sindaco vincente. Per quanto riguarda la Lega siamo particolarmente contenti nell’evidenziare come a Marsala sia nata una nuova classe dirigente, nella persona dello stesso Dugo, degli assessori e di una buona parte dei candidati, che rappresentano l’ossatura su cui costruire un futuro politico. Riconosciamo la vittoria dell’On. Massimo Grillo e speriamo che lo stesso sappia ben amministrare questa meravigliosa città, che tanto amiamo“.