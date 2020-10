Amministrative 2020 ecco i comportamenti da tenere dentro il seggio elettorale

Il comune di Marsala ha inviato una nota stampa che riporta i comportamenti da tenere al seggio elettorale in occasione delle elezioni del prossimo 4/5 ottobre.

Mascherina, guanti e gel igienizzante nei seggi

La mascherina può essere abbassata solo per il riconoscimento

Tutti i cittadini che si recano presso i seggi elettorali, i presidenti e tutti i componenti degli stessi, dovranno sempre indossare la mascherina per coprire naso e bocca. Questa potrà essere abbassata solo per permettere l’identificazione della persona che si accinge a votare. I componenti del seggio dovranno sostituire il dispositivo di protezione ogni 4 o 5 ore, se si tratta di mascherine chirurgiche. Se invece si indossano le Ffp2 queste potranno essere cambiate dopo 8 o 10 ore.

I guanti non sono necessari

Per i cittadini non sarà necessario utilizzare i guanti. Questi andranno però obbligatoriamente indossati dagli scrutatori durante lo spoglio delle schede. Anche il presidente del seggio dovrà utilizzare i guanti al momento dell’inserimento della scheda elettorale nell’urna. Va però notato che nella maggior parte dei seggi sarà lo stesso elettore a infilare la scheda nell’apposita scatola.

Come votare in sicurezza nei seggi

La febbre non sarà misurata all’ingresso nei seggi: sarà compito degli elettori controllare la temperatura a casa. Ci saranno poi corsie separate di ingresso e uscita per il mantenimento delle distanze di sicurezza. Anche le cabine elettorali saranno disposte in modo da rispettare sempre il metro di distanza ed evitare gli assembramenti tra i cittadini che si recano al voto.

L’elettore dovrà attendere il suo turno rispettando le distanze di sicurezza dall’elettore precedente e si igienizzerà le mani prima di entrare nel seggio. Si fermerà a due metri dai componenti del seggio e potrà abbassare momentaneamente la mascherina per il riconoscimento. Procederà poi a votare come di consueto. Uscendo dalla cabina, inserirà personalmente la scheda nell’urna.