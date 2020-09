Marsala ha la sua prima casetta dell’acqua, si trova in Piazza del Popolo

Il settore Servizi Pubblici Locali del Comune di Marsala ha collocato un distributore di acqua in Piazza del Popolo. Semplice da utilizzare, eroga gratuitamente acqua naturale e gassata. Microfiltrata e refrigerata, l’acqua proviene dall’Acquedotto comunale.

Il nuovo servizio alla cittadinanza, è stato inaugurato giorni fa alla presenza del sindaco Alberto Di Girolamo e del suo vice Agostino Licari.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Associazione Eticologica attraverso Simona Pecorella: “Quante volte ne abbiamo parlato con il vice sindaco e quanto impegno è stato profuso per far si che anche Marsala avesse la sua casetta dell’acqua. Ma è prevista l’installazione anche di altre casette dell’acqua nelle periferie. Ciò contribuirà a far sì che si riducano i rifiuti in plastica, soprattutto le bottiglie”.