Conferenza stampa nella mattinata di domenica 27 settembre con il candidato a sindaco Giacomo Dugo.

Presenti quasi tutti i candidati della lista della Lega che è l’unica che sostiene il docente universitario.

Dopo l’introduzione del responsabile locale del partito di Matteo Salvini Vito Armato è stata la volta dell’esperto di Finanza Pubblica Ignazio Parrinello che ha illustrato come, secondo lui, l’amministrazione uscente di Marsala ha fallito in termini di Bilancio, sia in entrata che in uscita dei fondi a disposizione.

Presente l’eurodeputata Francesca Donato che guida la lista della Lega per il rinnovo del Consiglio comunale. L’intervento della deputata è stato incentrato sulla situazione della sanità Marsala con particolare riferimento alla gestione del locale ospedale “Paolo Borsellino”.

Infine è intervenuto il candidato a sindaco Giacomo Dugo che ha ricordato il suo impegno nei confronti della città di Marsala quando ha messo in campo delle iniziative pur senza avere alcun incarico pubblico.