Ci vogliono “5 minuti al Massimo”!Ecco come e perché Marsala può diventare una città migliore.- SICUREZZA: a Marsala siamo costretti ad assistere fin troppo spesso a scene da Far West, a gravi atti di violenza gratuita che compromettono la sicurezza, la serenità ed il quieto vivere della comunità. Come rimediare? Come rendere la città sicura e far finalmente sentire al sicuro i marsalesi? Ne parlo in questo video-Massimo Grillo