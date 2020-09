Terremoto al largo del golfo di Castellammare

Ancora una scossa di terremoto in provincia di Trapani. A differenza di mercoledì sera, stavolta l’epicentro è stato registrato in mare, al largo del golfo di Castellammare, a 17 km da San Vito Lo Capo, con magnitudo pari a 2.6 ML. I dettagli del sisma sono stati, come di consueto, pubblicato sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Un’altra scossa, di minore intensità (2.3 ML) era stata registrata nella stessa zona lo scorso 16 settembre. I due episodi citati si aggiungono a quelli che hanno ripetutamente interessato la Valle del Belice e, in particolare, Salemi e Vita. In questi ultimi casi, le scosse sismiche sono state talvolta avvertite dalla popolazione.