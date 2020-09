Campobello: Giuseppe Castiglione apre la sua campagna elettorale

Domani sera, mercoledì 23 settembre, alle 21, in piazza Garibaldi, si

terrà il comizio di apertura della campagna elettorale del candidato

sindaco Giuseppe Castiglione. Saranno presentati i candidati al

Consiglio comunale e gli assessori designati.

«Abbiamo formato una squadra valida – afferma il candidato Giuseppe Castiglione, nonchè sindaco uscente – mettendo in campo le migliori risorse del territorio. Una lista composta da professionisti stimati, autorevoli esponenti della società civile e giovani, che hanno deciso di scendere in campo per continuare a costruire insieme il futuro di Campobello. La partecipazione al comizio è un’occasione molto importante – aggiunge – anche per conoscere meglio il nostro programma elettorale, un progetto sicuramente ambizioso che è frutto di un lavoro di squadra, che nasce dal confronto e che ha avuto

il contributo di circa 100 persone oltre ai gruppi politici, ma anche di

tantissime componenti della società civile: associazioni, imprese,

professionisti e giovani, che hanno apportato idee, proposte e progetti

che intendiamo realizzare».

Il comizio si svolgerà nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti

Covid. I partecipanti sono invitati pertanto a rispettare le misure di

distanziamento interpersonale, indossando le mascherine qualora non sia

possibile mantenere la distanza di 1 almeno un metro rispetto ad altre

persone.