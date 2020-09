Referendum costituzionale: nei seggi sanificazione continua. Si vota fino alle 15

Anche oggi si vota per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero di parlamentari. Si può esprimere il proprio voto nelle varie sezioni che, come ieri, sono muniti di ogni strumento atto a garantire la sicurezza nel rispetto delle normative anti-Covid e l’igiene dei luoghi.

L’accesso è consentito previo uso obbligatorio della mascherina e all’ingresso bisogna igienizzare le mani. Dopo l’espressione del voto dentro la cabina elettorale, la matita va riposta per essere igienizzata.

Anche i vari seggi vengono sanificati due volte al giorno con apposita strumentazione e igienizzati anche da operatori addetti alla pulizia.

Si vota oggi fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. Per le regioni in cui si vota per il rinnovo del Consiglio e del Presidente, prima si procede con lo scrutinio del referendum e poi con quello delle elezioni regionali.