Trapani: revocata la sospensione, Massimo Toscano Pecorella può tornare in Consiglio

Il prefetto Tommaso Ricciardi ha revocato il provvedimento di sospensione emesso poco più di due mesi fa nei confronti del consigliere comunale Massimo Toscano Pecorella. La decisione segue il pronunciamento del Tribunale del Riesame di Palermo, presieduto da Mauro Terranova, che con un’ordinanza risalente al 30 luglio ha revocato la misura coercitativa del divieto di dimora prevista nei suoi confronti dal gip del Tribunale di Trapani. Massimo Toscano Pecorella potrà dunque riprendere il normale esercizio delle sue funzioni, già a partire dalla seduta di lunedì 21 settembre. A fargli spazio sarà Azzurra Tranchida, che era subentrata in surroga dopo la sospensione prefettizia. Come preannunciato ieri, anche la sorella Daniela, è tornata alla guida dell’amministrazione comunale dopo la tempesta giudiziaria che ne aveva inizialmente provocato la sospensione dalla carica in applicazione della legge Severino.