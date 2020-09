Covid: rinviato lo spettacolo “Friends Will Be Queen” a San Pietro

Considerato il persistere di una situazione di criticità, aggravata in questi ultimi giorni dall’aumento dei casi di positività al Covid-19 sia a Marsala che più in generale in provincia di Trapani, sentito il parere dell’Amministrazione Comunale ed a seguito di una attenta e responsabile analisi fatta e condivisa da e con tutti i componenti la band, la Zanzibar Eventi ha ritenuto opportuno decidere di rinviare nuovamente la realizzazione dello spettacolo Friends Will Be Queen, in programma per domani, 19 settembre, presso il Complesso monumentale San Pietro di Marsala.

“Riteniamo infatti prioritario, soprattutto in questo momento, creare le condizioni ottimali per evitare, anche involontariamente, un’ulteriore diffusione del virus ed il conseguente aumento dei contagi – afferma il Presidente Amedeo Culotta -. In tal senso, nell’attesa che si possa programmare la nuova data di realizzazione dello spettacolo, i possessori dei biglietti ne potranno chiedere il rimborso presso il punto vendita di acquisto riconsegnando il tagliando acquistato”.