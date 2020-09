Giusi Piccione: “Non mi sono candidata, ma continuerò a dare il mio contributo civico”

Come confermato nei giorni scorsi, tra i consiglieri uscenti che hanno scelto di non ricandidarsi alle prossime amministrative marsalesi c’è Giusi Piccione. Eletta nel 2015 nella lista Progettiamo Marsala – movimento civico da cui ha successivamente preso le distanze – la professionista lilybetana ha deciso di non giocarsi le sue carte per un possibile bis.

“La mia esperienza in Consiglio comunale, finisce qui, ma non per questo smetterò di occuparmi della mia città e di dare il mio contributo civico. Non sarò certo io, a dover giudicare il mio operato, ma sento di aver fatto tutto con grande passione, dedizione e amore per il ruolo che ricoprivo. Ho imparato a muovermi tra i tanti strumenti amministrativi che non conoscevo. Tutto ciò che ho appreso è al servizio di chi inizierà questa esperienza per la prima volta. Non candidarmi è stata una scelta difficile, in quanto per ragioni personali non avrei potuto dedicare il giusto tempo per affrontare la competizione elettorale. Un augurio speciale lo faccio alla nostra amata Marsala affinché possa avere degni rappresentanti politici. Spero per noi cittadini marsalesi, che si instauri nel mondo politico un linguaggio democratico volto ad educare alla pace e al confronto non violento”.