Marsala, Sabato e Domenica gazebo dei 5 Stelle sul referendum

Nelle giornate di Sabato 12 settembre 2020 e di Domenica 13 Settembre, sono state indette due occasioni di incontro con i cittadini organizzate dal Movimento Cinquestelle di Marsala. Sabato 12 Settembre l’incontro si terrà in Piazza Matteotti dalle ore 9. 00 fino alle ore 20. Domenica 13 settembre 2020 l’incontro avrà luogo al Monumento dei Mille dalle ore 9.00 fino alle ore 13. I gazebo informativi dei Cinquestelle hanno lo scopo di informare la cittadinanza sulla valenza del ” Sì, per il taglio dei parlamentari” in vista del referendum confermativo di domenica 20 e lunedì 21 settembre prossimi. Saranno presenti i portavoce del Senato Della Repubblica – Cinzia Leone, Vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. – Davide Aiello, portavoce della Camera dei Deputati, capogruppo M5s in commissione antimafia e- Angela Raffa, Portavoce della Camera dei Deputati, Segretario della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale. IX Commissione (Trasporti , Poste e telecomunicazioni) e facilitatore per le relazioni interne. All’incontro sarà presente anche il candidato sindaco Aldo Rodriquez. La cittadinanza è invitata a partecipare in modo da avere più consapevolezza del voto e delle conseguenze derivanti dallo stesso.