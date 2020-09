Il trapanese Marco Tobia pubblica il suo nuovo brano e attende l’esito del casting di Amici

È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali musicali il brano “La stagione dei ricordi” del cantautore trapanese Marco Tobia. Il testo è stato scritto dallo stesso Marco Tobia, mentre la produzione è stata curata da Claviolab del maestro Maurizio Lipari. Il mixing ed il mastering sono stati gestiti dal musicista Roberto Gervasi, membro della band Shakalab. La voce del brano musicale è stata registrata presso gli studi Rinosky di Rino Marchese.

“La stagione dei ricordi” è stata presentata da Marco Tobia in anteprima ai casting di Amici di Maria De Filippi. Il trapanese, infatti, l’8 luglio si è recato a Roma negli studi Elios, dove si svolge il talent show più longevo della musica italiana. L’esibizione è stata apprezzata anche da Giordana Angi, seconda classificata ad Amici nel 2019. Marco Tobia, adesso, attende l’esito dei casting effettuati e nel frattempo pubblica il suo primo brano da cantautore.

«La partecipazione ai casting di Amici – afferma Marco Tobia – è stata un’esperienza unica. Mi ha formato come persona e come artista: un momento di confronto con altri ragazzi che come me tentano di fare della musica. Amici sarà il mio punto di partenza per arrivare con le mie storie a più persone possibili. L’inspirazione del brano “La stagione dei ricordi”, invece, nasce da un avvenimento di qualche anno fa. Tema della canzone è una storia d’amore tra due persone, poi allontanate. Una passione tormentata che ha dato vita alla scrittura del brano musicale».

Marco Tobia è un giovane cantautore trapanese di 26 anni. Forte la passione sin da piccolo per la musica, a quindici anni ha iniziato a studiare pianoforte. Nel 2015 partecipa ai casting di X-Factor non superando il secondo step. Dal 2017 ha intrapreso un percorso di canto moderno presso l’Accademia Setticlavio del maestro Maurizio Lipari, dove attualmente segue il percorso artistico avviato. L’8 luglio 2020 ha partecipato ai casting di Amici, dove porta i suoi inediti e cover di fronte alla giuria formata da produttori e dalla cantautrice Giordana Angi.