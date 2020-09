Tennis, Marsala ha una campionessa siciliana Under 10: è Altea Cieno

Marsala può vantare la sua campionessa: Altea Cieno, già prima al Master nazionale Kinder – approdando al Master Internazionale all’Accademia Nadal – si è aggiudicata i Campionati Siciliani Under 10 Femminili organizzati della Federazione Italiana Tennis, in quel di Agrigento lo scorso fine settimana. Piccoli grandi sportivi provenienti da tutta la Sicilia, sia ragazzi che ragazze, si sono confrontati sui campi dando prova di sano sport e divertimento.

Ed è proprio la parola divertimento, lo spirito che muove Altea Cieno, tesserata del Circolo Tennis Palermo che una volta a settimana si allena nel capoluogo dell’isola ma che quotidianamente si impegna nella pratica del tennis sui campi allestiti ai Salesiani.

Altea Cieno

“Grazie a don Angelo, don Salvino e don Gino Costanzo – ci dice Pierino Cieno, papà di Altea che allena la giovanissima promessa – per averci messo a disposizione un’area dei Salesiani di Marsala per permettere ad Altea di giocare; così siamo riusciti a dare vita, in 5 anni, al campo di tennis. Noi genitori vogliamo ringraziarli di cuore”.

Don Angelo e don Salvino, orgogliosi dei risultati raggiunti da Altea con il sorriso e con tanta grinta, elementi fondamentali per stare bene con mente e corpo, hanno anche voluto lanciare un messaggio alla Città e alle future amministrazioni: “Constatiamo che a Marsala chi pratica sport cosiddetti minori molto spesso non sa dove allenarsi. E’ un peccato perchè bisogna puntare sui nostri giovani, puntare sui valori sani e creare un indotto per la Città”. Nel frattempo Altea è sul tetto dell’Under 10 italiano sia maschile che femminile, con l’en plein di vittorie e nessuna sconfitta, una classifica FIT (simulata) di 4.4. La città la sostiene e già la ama.