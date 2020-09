Egadi, tre candidati a sindaco. Ecco tutte le liste

Al Comune delle Egadi i pretendenti alla carica di sindaco sono Totò Brachi, Francesco Forgione e Maria Sinagra.

Il primo a presentare tutta la documentazione richiesta agli uffici del palazzo municipale di Favignana è stato Francesco Forgione, seguito da Maria Sinagra e Totò Braschi.

Alle Egadi sarà dunque una corsa a tre. Fino alle scorse ore si parlava anche della candidatura dell’ex vicensindaco della giunta Pagoto Lorenzo Ceraulo.





Contestualmente sono state presentate anche le 3 liste per gli altrettanti candidati sindaci alle Egadi.

Per la lista di riferimento all’ex parlamentare Forgione, gli assessori designati sono Francesco Sammartano, Dafne Borgia ed il marettimaro Vito Vaccaro, ex consigliere comunale importante figura della sinistra egadina, mentre per la Sinagra sono l’avvocato Maurizio Miceli, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Kim Ernandez, figlia dell’ex sindaco Gaspare e Giuseppina Salerno. Infine, per il candidato Braschi, la designazione è ricaduta su soli due nomi: l’ex presidente del consiglio comunale di Trapani, Stefano Nola e su Lorenzo Ferrigno.

LISTA FORZA EGADI – MARIA SINDACO

Sinagra Maria

Balbi Michele

Bruno Maria

Campo Vincenzo

Chimieri Edgardo

Di Vita Emilio

Ernandez Kim

Henchiri Stella

Lo Iacono Antonino

Maiorana Antonino

Maltese Giovanni

Salerno Giuseppina

LISTA FORGIONE – VIVERE LE EGADI

Aloia Ramona

Armetta Antonella

Bannino Giuseppe

Bevilacqua Serafina

Bizzarri Sergio

Canino Elia

Galuppo Ignazio

Giangrasso Pietro

Ritunno Michele

Sammartano Francesco

Serra Emanuela

Vaccaro Vito

RINNOVAMENTO EGADI – BRASCHI SINDACO

Di Marco Ersilia

Di Via Maurizio

Ferrigno Lorenzo

Mercurio Nicolò

Santamaria Salvatore

Signorello Nicolò

Torrente Osvaldo

Ventrone Graziella

Milazzo Virginia

Stabile Giuseppe

Li Volsi Letizia

Campo Pietro