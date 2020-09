Coronavirus: in Sicilia 106 nuovi casi, in tutta Italia 1.597

Sono 106 i nuovi casi in Sicilia oggi, 29 in più rispetto alla giornata di ieri. Il totale dei positivi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 5.032. Non sono segnalati migranti nell’ultima rilevazione.

Attualmente nell’Isola ci sono 108 persone ricoverate in ospedale (+3) e aumentano i pazienti in terapia intensiva che attualmente sono 18 (+3), 1.477 si trovano in isolamento domiciliare per un totale di 1.603 attualmente positivi. I guariti sono 3.140 (+30). Rimangono invariati i decessi: 289.

Dei nuovi casi: 22 sono nella provincia di Catania, 17 a Trapani, 39 a Palermo, 5 a Messina, 2 a Siracusa, 5 a Ragusa, 3 a Enna, 11 ad Agrigento e 2 in provincia di Caltanissetta.

Risalgono i casi di Covid-19 anche nel resto d’Italia: sono 1.597 i nuovi positivi. I tamponi effettuati sono stati 94.186. Il numero totale dei casi sale a 283.180. Scende il numero dei decessi, 10 oggi contro i 14 di ieri, per un totale di 35.587. I guariti sono 613 (ieri 471), e sono 211.885 in tutto.