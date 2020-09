Campobello: incidente per il sindaco Castiglione, rintracciato il conducente fuggito

Un incidente avvenuto a Campobello oggi, ha coinvolto il sindaco Giuseppe Castiglione. l’auto blu su cui era a bordo, condotta da un dipendente comunale, stava percorrendo la Via San Giovanni quando, giunta all’incrocio è stata urtata da un Citroen Berlingò proveniente da destra.

Inoltre una BMW X5 che sopraggiungeva dalla direzione di marcia opposta, non è riusciva a frenare in tempo ed è andata ad impattare, per fortuna non in modo violento, con l’auto su cui viaggiava il sindaco.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il sindaco all’Ospedale di Castelvetrano per le cure, e una pattuglia della Polizia Municipale che, in base ai dettagli della foto scattata dal dipendente comunale ha rintracciato conducente e proprietario della Citroen.