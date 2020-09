Coronavirus: in Sicilia 84 nuovi casi, in Italia 1.370

Sono 84 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, ben 35 in più rispetto alla giornata di ieri. Il totale dei positivi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 4.849.

Attualmente ci sono 104 persone ricoverate in ospedale (+4), 13 in terapia intensiva (per un totale di 117), 1.337 in isolamento domiciliare per un totale di 1454 positivi. I guariti sono 3106, 9 in più di ieri. Rimangono invariati i decessi: 289. Aumentano anche i tamponi: 5.214.

Dei nuovi casi, 14 sono nella provincia di Catania, 41 a Trapani, 20 a Palermo, 4 a Messina, 1 a Siracusa, 4 a Ragusa. Nessun nuovo caso, invece, nelle province di Enna, Agrigento e Caltanissetta.

In rialzo intanto la curva epidemica in Italia: 1.370 casi oggi, contro i 1.108 di ieri. I tamponi effettuati sono 92.403, ovviamente nel fine settimana se ne fanno di meno e da lunedì in poi il numero è di nuovo in crescita. Il totale sale così a 280.153 casi dall’inizio dell’epidemia. In lieve calo invece il numero dei decessi, 10 oggi contro i 12 di ieri, 35.563 in tutto. I guariti nelle 24 ore sono 563 (ieri 223), per un totale di 210.801.