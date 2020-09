Coronavirus: in Sicilia 54 nuovi casi, in Italia 1.397

In Sicilia si registra un lieve calo dei contagi nelle ultime 24 a fronte però di un minor numero di tamponi rispetto al giorno precedente: secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 54 i nuovi positivi scoperti nell’Isola dagli screening del sistema sanitario regionale.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 1.252, di cui 1.159 in isolamento domiciliare, 81 ricoverati in ospedale con sintomi e 12 in gravi condizioni in Terapia intensiva. I casi totali di coronavirus in Sicilia dall’inizio della pandemia sono 4.487, le guarigioni sono 2.947, mentre i decessi sono 288 (1 in più di ieri).

In Italia invece, il bilancio è di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati. Numeri in crescita anche rispetto a ieri. In calo i tamponi, a quota 92mila, circa 10mila in meno rispetto al picco record di ieri. Nuovo balzo del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono +11 nuovi, portando il totale a 120; qui i i numeri sono raddoppiati, passando da 67 a 120.