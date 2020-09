Le Vie dei Tesori: tornano le visite nel cuore della Sicilia, tre sono in Provincia di Trapani

Ritornano “Le Vie dei Tesori”, uno dei più grandi festival italiani dedicati alla scoperta del patrimonio delle città. Una grande occasione di riappropriazione dei luoghi da parte dei cittadini e una straordinaria opportunità per i turisti. Oltre 450 tesori visitabili con un sistema digitale e smart. Palazzi nobiliari, terrazze segrete, monasteri, chiese e cripte, giardini, musei scientifici: luoghi in gran parte di solito chiusi o non raccontati. Nel 2020 si svolgerà in quattordici tra capoluoghi e città d’arte della Sicilia.

“Le vie dei tesori” ritornano, in tutta sicurezza nel rispetto delle normative volte a contenere la diffusione del Covid-19, dal 12 al 27 settembre in tutta la Sicilia. Luoghi da visitare su prenotazione, vere e proprie “esperienze” da vivere nel cuore delle Città siciliane ricche di storia, arte e tradizione.

Visite guidate sempre su prenotazione tramite coupon – che si può richiedere dal sito www.leviedeitesori.com. Ci sarà anche la possibilità di trascorrere “mezza giornata” o un intero week end con “Le Vie dei Tesori”.

In Provincia di Trapani i percorsi saranno attivati nel capoluogo territoriale, a Marsala e Mazara del Vallo.