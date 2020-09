Berlusconi positivo al Covid: è in isolamento ad Arcore

Anche per Silvio Berlusconi le vacanze in Sardegna hanno riservato uno sgradito fuori programma. L’83enne fondatore di Forza Italia è infatti risultato positivo al Coronavirus, come altri numerosi personaggi pubblici che ad agosto hanno affollato l’isola. Peraltro, Berlusconi aveva incontrato Flavio Briatore in Sardegna, prima che lo stesso patron del Billionaire venisse contagiato dal Covid finendo ricoverato all’ospedale San Raffaele Il dottore Alberto Zangrillo, medico curante di Berlusconi, ha riferito che l’ex presidente del Consiglio è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare ad Arcore, in attesa che si completi il processo di negativizzazione. Dall’ufficio stampa del leader di Forza Italia, fanno sapere che Berlusconi continuerà comunque a sostenere i candidati del suo partito, impegnati nelle competizioni elettorali amministrative e regionali.