Trapani: nominati gli scrutatori per il referendum costituzionale

La Commissione Elettorale Comunale, nella seduta del 31.08.2020, in pubblica adunanza presso la Sala Fulvio Sodano sita al II° Piano di Palazzo D’Alì di Trapani, ha proceduto così come deliberato nelle precedenti sedute all’estrazione e alla conseguente nomina dei 210 scrutatori effettivi e dei 50 supplenti (da utilizzarsi in caso di eventuale impedimento o rinuncia di scrutatore titolare) occorrenti per la formazione dei seggi elettorali in occasione del Referendum Costituzionale indetto per il 20/21 Settembre 2020.

L’elenco dei nominativi sorteggiati è consultabile da oggi sia all’interno della pagina dedicata al Referendum sia all’Albo Pretorio on-line dell’Ente.