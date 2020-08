Circoscritto l’incendio all’impianto di compostaggio dei rifiuti di Paceco

Ci sono volute tre squadre e nove automezzi dei Vigili del Fuoco provenienti da Trapani e Marsala per circoscrivere l’incendio che da stamattina ha interessato l’impianto di compostaggio rifiuti di Paceco.

Su posto anche gli uomini del Niat di Palermi o che congiuntamente con il colleghi del Nucleo Nbcr di Trapani stanno effettuando le dovute indagini e i relativi rilievi ambientali. Intanto il forte vento oltre ad alimentare le fiamme ha spinto il fumo verso le città vicine e in modio particolare quella di Paceco.

Il forte vento ha determinato anche il rinvio della proiezione del film “Aquaman” che era in programma stasera, 29 agosto, nell’atrio della Scuola Elementare di Nubia, nell’ambito della rassegna “Cinema sotto le Stelle”.

Per lo stesso motivo, slitta anche la manifestazione “Aglio Rosso Nubia Fest” di domani sera.

I due appuntamenti del programma estivo di Paceco, sono stati rinviati a date da destinarsi, in attesa di condizioni meteorologiche favorevoli