Domingo (Fratelli d’Italia): “Sosterremo Grillo forti dei nostri valori di destra”

Massimo Domingo è il segretario cittadino di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni a Marsala si presenta nella coalizione che propone come candidato sindaco Massimo Grillo. Nelle scorse settimane il raggruppamento è stato caratterizzato da una serie di polemiche relative al presunto rifiuto di inserire la Lega tra i possibili alleati.

Segretario, voi governate la Regione Sicilia e siete alleati di ferro nel Paese con il partito di Salvini, cosa è successo a Marsala, la più grande tra le città isolane che rinnovano i vertici amministrativi, dove vi presentate separati?

“Capisco il senso della sua domanda ed è bene precisare che la decisione di stare in questa coalizione è stata presa di concerto con i vertici provinciali e regionali del mio partito. Una colazione di governo a qualsiasi livello, nasce dopo un a serie di colloqui ed interlocuzioni. Per quanto ci riguarda abbiamo avuto difficoltà di tipo anche logistico ad affrontare una discussione con la Lega che ha cambiato in questo periodo, diverse volte i propri vertici locali. Da quello che ho appreso anche al suo interno il partito di Salvini aveva posizioni diverse circa il sostegno da dare alla coalizione e al candidato sindaco”.

Quindi tutta colpa della Lega?

“Non affermerei tutta la verità se non dicessi che anche nella coalizione di centro destra non ci siano stati pareri contrari alla presenza della Lega nell’alleanza”.

Quindi secondo lei chi sostiene Grillo è in un’alleanza di centro destra?

“Non entro nel merito della collocazione politica delle altre liste, soprattutto quelle civiche. Noi di Fratelli D’Italia siamo di destra e partecipiamo al progetto con tutti i nostri valori e le nostre idee”.

Voi quindi presenterete una vostra lista?

“Certo, con il nostro simbolo e i nostri candidati. Sarà una lista composta di giovani ma anche di gente d’esperienza”.

Ci anticipi qualche nome.

“Saranno in lista con noi la Consigliera comunale uscente Rosanna Genna e l’ex presidente del Consiglio Pino Ferrantelli”.

Lei sarà della partita?

“Si, io nella qualità di segretario cittadino guiderò la nostra lista per il rinnovo del Consiglio comunale”.

Adesso terminate le trattative per le alleanze si comincerà a parlare di assessori. Voi sarete in giunta?

“Mi permetto di dire che noi prima di questo aspetto preferiamo affrontare la questione programmatica. Presenteremo al candidato sindaco la nostra idea di città. Abbiamo pensato che su due aspetti ci batteremo se avremo la forza di arrivare in Consiglio comunale e fare parte della maggioranza. Insistiamo perché l’amministrazione guardi e difenda i valori della piccole imprese. Cercheremo di creare le condizioni perché il lavoro dei tanti rappresentanti del settore trovi il canale giusto per essere esportato. Di conseguenza siamo perché in entrata ci sia tanto turismo che porta benefici all’economia della città”

E gli assessori?

“Con il candidato sindaco abbiamo appena sfiorato l’argomento. L’intenzione è quella di valutare anche il risultato delle liste che lo sostengono”.

Gaspare De Blasi