Tancredi (Attiva Sicilia): “Con il candidato sindaco Figlioli non è stato deciso nulla”

In merito alle dichiarazioni del candidato sindaco di Marsala – al rinnovo delle cariche amministrative del 4 ottobre – Mario Figlioli, leader del Movimento Vento Nuovo (intervista che potrete leggere qui: https://itacanotizie.it/2020/08/22/presentare/ ), è intervenuto l’onorevole ex 5 Stelle ed oggi di Attiva Sicilia, Sergio Tancredi.

“Il presunto coinvolgimento di Attiva nel sostegno al candidato Figlioli non è ancora reale e non è detto che mai lo diventi. L’essersi incontrati per un caffè e confrontati su cosa ci si aspetti per il territorio non è un impegno ma solo un contatto. Cordiale e sereno ma null’altro. Ad oggi Attiva non ha deciso di appoggiare nessuno nella Corsa alla sindacatura per la Città di Marsala“, sono le parole di Tancredi.