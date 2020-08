Mario Figlioli ( Vento Nuovo) presenta la sua squadra di giunta

Dopo avere ufficializzato la sua candidatura a sindaco per le amministrative di Marsala che si terranno il prossimo 4/5 ottobre, Mario Figlioli, leader del movimento civico Vento Nuovo, presenta la sua squadra di governo e le liste che lo sosterranno nella sua corsa verso Palazzo del Municipio.

“Abbiamo lavorato – ci dice il giovane imprenditore lilybetano – con una squadra attrezzata alla definizione del programma. Durante questi ultimi giorni si sono aggiunte delle novità che ci fanno essere ottimisti in vista della definizione definitiva delle liste che sosterranno la mia candidatura a sindaco”.

Il riferimento è alla adesione del Partito del Popolo Siciliano che dopo la rinuncia alla candidatura da parte di Giulia Adamo, ha deciso di non seguirla verso l’accordo con Massimo Grillo e invece ha contattato il gruppo di Vento Nuovo giungendo ad un accordo elettorale. “Non ci hanno chiesto poltrone di alcun tipo – aggiunge Figlioli – abbiamo discusso del programma che è stato integrato con altre loro proposte. Lo stesso è accaduto con il Partito delle Partite Iva che presenterà una lista a sostegno del nostro progetto lista nella quale saranno presenti candidati indicati dagli ex M5S di Marsala Attiva. A questi si unisce ora la lista che fa capo a Letizia Occhipinti, Marsala Tesoro Nostro”.

Il leader di Vento Nuovo scende anche nei particolari della composizione delle liste. “La nostra lista è composta di rappresentanti delle varie categorie sociali presenti a Marsala – commenta il candidato sindaco – ci sono donne e uomini in misura identica. Professionisti e giovani. Saranno rappresentativi di tutto il territorio marsalese. Lo stesso vale per le altre liste che concorreranno con noi. Tanta gente che ha voglia di cambiare il volto del Consiglio comunale. Io per il momento non sono candidato in alcuna lista ma se si dovesse ritenere necessaria una mia presenza io sono al servizio della coalizione. Lo stesso sposso affermare per quanto riguarda la mia squadra di giunta che presenterò al completo il giorno della presentazione delle liste. Fino a quella data le porte del nostro progetto sono aperte a quanti lo volessero condividere”.

A proposito della squadra di giunta Mario Figlioli ce ne anticipa la composizione. “Faccio una premessa io per primo, dobbiamo sentirci precari fino all’ultimo momento utile infatti se accadranno fatti nuovi anche in termini di alleanze tutti dobbiamo essere pronti a fare un passo indietro per occupare altri ruoli in quello che io considero un progetto vincente per la Città. Mi affiancheranno con la qualifica di assessori, se i cittadini ci daranno il consenso necessario, Giovanna Parrinello che si occuperà di Fondi Europei, un giovane ingegnere Pietro Cudia alle Attività Produttive. Salvatore Adamo si occuperà di Protezione Civile, Vito Genna di sport e Daniele Fazio di agricoltura. Inoltre posso anticipare che il ruolo di vice sindaco sarà occupato da una donna”.