Coronavirus: 48 i positivi, solo un nuovo caso in Provincia di Trapani

Cresce il numero di casi positivi al Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 48 nuovi casi (ieri 44). Stabile però il numero delle persone in ospedale: 53 ricoverati, 8 dei quali in rianimazione. Non ci sono stati decessi e il numero degli attualmente positivi in Sicilia sale così a 874. Il numero dei tamponi è stato di poco più di 2 mila.

Dei nuovi 48 positivi, 16 sono migranti. Nel dettaglio si registrano quattro nuovi casi ad Agrigento, quattro a Caltanissetta, tre a Catania, undici a Messina, 24 a Ragusa (di cui 16 migranti), 1 a Siracusa e 1 a Trapani.

Di questa “contabilità” non fanno parte i 38 migranti di Lampedusa risultati positivi al covid al primo tampone e per i quali si stanno facendo altri accertamenti.

In Italia i nuovi casi sono stati 1071 ma con soli 3 morti.