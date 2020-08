A Sibiliana il set della fiction “Makari”, riprese in acqua con Claudio Gioè

La serie tv in 4 puntate che andrà in onda nell’inverno 2020/2021 su Rai Uno, “Makari”, ha messo su un set nella nostra Provincia. Non solo scenari come la Riserva Naturale dello Zingaro e Baia Santa Magherita, non solo il luogo che porta il nome della fiction, appunto Makari, litorale di San Vito Lo Capo, ma anche Marsala.

Questa mattina il cast si è trasferito con tanto di regista – Michele Soavi – e di troupe nella spiaggia di Sibiliana, dove alcune scene vengono girate in acqua. Alle prese con il nostro mare, l’attore protagonista Claudio Gioè. Raggiungere il set è proibitivo, scattare foto e video pure, ma chi si trova sul posto sta vivendo una particolare esperienza.

“Màkari” è tratta delle opere di Gaetano Savatteri e prodotta da Palomar, la stessa casa di produzione cinematografica de “Il Commissario Montalbano”. La sceneggiatura è curata da Francesco Bruni.