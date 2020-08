Nuova discarica a cielo aperto in via Ernesto Del Giudice

Nell’area di via Ernesto Del Giudice, nel centro urbano di Marsala, l’ennesima discarica a cielo aperto. Benchè tanto questa amministrazione comunale abbia fatto per ripulire le montagne di spazzatura che si possono trovare in diverse zone del territorio, c’è gente incivile che continua a non smaltire correttamente i propri rifiuti e ad abbandonarli. Peccato che non sempre c’è la tempestività di poter individuare questi “furbetti” attraverso telecamere di video-sorveglianza, anche se la zona in cui vicino c’è il comando della Polizia Municipale potrebbe essere un’area sensibile da questo punto di vista.

E quindi organico di vario tipo, divani, bottiglie e altro materiale anche altamente inquinante fanno “bella mostra di sè” in un vasto spazio di via Del Giudice. Sperando che anche in questo caso Comune e Energetikambiente possano intervenire per rimuovere l’immondizia e i rifiuti ingombranti come già fatto per il casolare vicino al Porto, ripristinato e ripulito.