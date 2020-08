Coronavirus, sono 13 i nuovi casi in Sicilia

Sono complessivamente 13 i nuovi casi registrati, rispetto a ieri, in Sicilia nelle giornata di martedì 18 agosto. Nessun nuovo positivo nel trapanese, ma nemmeno in provincia di Palermo ed Agrigento. I nuovi casi, oggi come ieri, sono concentrati nella zona orientale.

Il numero degli attuali positivi nell’Isola raggiunge quota 722. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. Resta stabile il numero degli ospedalizzati (60), di cui 6 in terapia intensiva, mentre sale quello delle persone in isolamento domiciliare, passate dalle 658 di ieri alle 662 di oggi. Dall’inizio dell’emergenza sono 3.793 i casi registrati, 2.785 i guariti e 286 le vittime del Covid nell’Isola.