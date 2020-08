Coronavirus in Sicilia: 36 casi in più nelle ultime 24 ore

Crescono ancora i positivi al Coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 36 casi a fronte di 2219 tamponi effettuati. Tra i nuovi positivi, 21 sono migranti sbarcati sulle coste regionali Non si è registrato nessun decesso e nessun ricovero in terapia intensiva. Salgono a 56 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere siciliane, di cui 6 (così come ieri) in terapia intensiva. Sono invece 579 i soggetti in isolamento domiciliare, in attesa che si completi il processo di negativizzazione. Sale il numero dei guariti, 2766 dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, nove in più rispetto a ieri.