Arrivano nuovi Vigili del Fuoco a Favignana e Scopello

Dal 12 agosto due squadre aggiuntive dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trapani, costituita ciascuna da n. 5 unità + n. 2 automezzi antincendio, sono state dislocate una nella frazione di Scopello nel comune di Castellammare del Golfo, e l’altra nell’isola di Favignana. Il dispositivo di soccorso, in orario 8-20, rimarrà in essere sino al 31 agosto.



La dislocazione della squadra nella nota località turistica di Scopello è stata scelta in quanto considerata baricentrica in relazione al patrimonio boschivo della Riserva dello Zingaro ed il Monte Inici.

L’isola di Favignana anche quest’anno usufruirà del presidio dei Vigili del Fuoco per tutto il mese di Agosto, a salvaguardia della incolumità delle migliaia di persone che in questo periodo estivo affollano l’isola.

Una terza squadra aggiuntiva invece viene mantenuta presso la sede Centrale del Comando per dar man forte alle numerose richieste d’intervento che normalmente si presentano ogni anno durante la stagione estiva.