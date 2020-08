Coronavirus: dopo lo Stop ripartono le crociere italiane

L’emergenza Coronavirus a fine febbraio aveva destato molta preoccupazione anche nelle navi da crociera già salpate e in giro per il mondo. Dopo il caso in Cina, in cui l’imbarcazione era diventata una sorta di “bomba ad ologeria” per il Covid, le navi italiane sono state monitorate per mesi e condotte fino al rientro. Da lì in poi non è stato facile, per personale e viaggiatori a bordo, raggiungere le rispettive destinazioni. Ma tutto è finito bene.

Adesso, dopo lo stop Covid, ripartono le crociere: c’è il via libera del Governo italiano. Msc Crociere ha reso noto che la prima nave a salpare sarà Msc Grandiosa il 16 agosto da Genova, per un viaggio di 7 notti nel Mediterraneo occidentale con scali a Civitavecchia, Napoli, Palermo e la Valletta (Malta). Il 29 agosto salperà da Bari Msc Magnifica per corciere sempre di 7 notti nel Mediterraneo orientale con scali a Trieste, Corfù e Katakolon e Pireo (Grecia).

Anche Costa è pronta a ripartire. Il ceo group Michael Thamm ha parlato di “ripresa responsabile” e ha detto che a breve si conosceranno date e itinerari della navi. Entrambe le compagnie hanno messo a punto protocolli per garantire la sicurezza degli equipaggi e dei passeggeri.